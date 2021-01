LOSC, ASSE - Mercato : après Soumaoro, Létang a expédié un nouveau dossier épineux

Le LOSC a déjà entamé son opération dégraissage. Comme déjà évoqué hier, Adama Soumaoro a bel et bien été prêté à Bologne avec une option d’achat comprise entre 2 et 3 millions d’euros. Il s’agit d’un soulagement pour Olivier Létang, qui sait que l’ancien capitaine des Dogues n’était pas le premier choix de Christophe Galtier en défense centrale.

Un autre dossier épineux a vu le voir en toute discrétion : Agim Zeka (22 ans). Cédé par le LOSC à Mouscron cet été, le joueur défenseur albanais a finalement décidé de mettre fin à son contrat d’un commun accord avec le club belge.

Comme l’indiquent La Dernière Heure et Le Soir - rapporté par Le Petit Lillois - Zeka avait disputé les matches de préparation sous Fernando Da Cruz et avait même été repris dans le groupe pour les deux premières journées de Pro League avant de disparaître de la circulation. Précision d’importance son avenir ne s’inscrira désormais plus dans le Hainaut, ni dans le Nord de la France alors que son contrat cout jusqu’en juin.