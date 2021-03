LOSC, ASSE - Mercato : Tottenham prêt à faire un coup à la Pepe à Lille !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Auteur d'une saison 2018-2019 de haute volée avec le LOSC, Nicolas Pepe est recruté à l'été 2019 par Arsenal pour un montant de 80 millions d'euros, devenant le transfert le plus cher de l'histoire des Dogues. A peine deux ans plus tard, un nouveau club de Premier League pourrait miser gros sur un joueur lillois.

Jonathan Bamba Credit Photo - Icon Sport

En effet, selon les informations de Sky Sports, Jonathan Bamba, qui totalise 6 buts et 9 passes décisives en 30 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, serait dans les petits papiers de Tottenham, actuel 6e de Premier League. Parti libre de l'AS Saint-Etienne à l'été 2018, le milieu offensif français est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Lille. Affaire à suivre...

