LOSC : Campos et Galtier ont torpillé un crack de l’OL ciblé par l’OM !

Une fois de plus, rien ne s’est passé comme prévu pour Farès Bahlouli. Ce mois-ci, celui qui était annoncé comme le futur grand talent de l’OL en son temps a signé au Metalist Kharkiv en D3 ukrainienne à la surprise générale. La trajectoire épineuse de Bahloui se confirme donc, lui qui avait pourtant tapé dans l’oeil de l’OM à la sauce Marcelo Bielsa.

« C’était un peu chaud avec Marseille, mais j’étais emballé par le projet de Monaco et de Luis Campos », explique-t-il dans L’Équipe. En Principauté, une pubalgie le met sur le flanc un semestre, sans qu’il ne parvienne à faire son trou au second. Après un prêt pour rien au Standard, il rebondit au LOSC, où l’attendent les deux bahloulistes les plus célèbres.

Campos et Bielsa étaient très fans de Bahlouli, Galtier moins

« Luis Campos me dit : “On finit la saison avec (Franck) Passi, après Bielsa arrive et le premier nom qu’il a coché, c’est toi.” Bien sûr Luis, bien sûr que je vais venir ! » Mais le divorce entre le Portugais et l’Argentin est fatal à Bahlouli, bien moins au goût de Christophe Galtier. L’ancien coach de l’SSE finira par le mettre au placard. On connaît la suite...

