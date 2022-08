LOSC, FC Nantes – Mercato : Cabella fait quelques confidences sur son choix estival

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Dans le viseur de plusieurs clubs dont le FC Nantes, Rémy Cabella (32 ans) a fait le choix de quitter Montpellier en fin de contrat pour rejoindre le LOSC. Une décision qu'il ne regrette pas et que l'ancien Stéphanois et Marseillais a expliqué à la Voix des Sports.

« A l'étranger, j'ai eu des offres concrètes mais... »

Reconnaissant avoir été approché par Lille dès son départ de Krasnodar en mars, Cabella a apprécié le contact avec son président Olivier Létang : « En mars quand je suis revenu en France, on m’a parlé de Lille. Mais sans plus. Il y a eu des petites discussions mais rien de concret. Cet été, j’étais libre. Je me préparais quand on m’a de nouveau parlé de Lille et j’ai donné mon feu vert, car le LOSC fait partie des grands clubs du championnat (…) J’ai eu le président deux fois au téléphone pour me cerner et me présenter le projet. La troisième fois, il m’a dit : On te veut et on a enchaîné sur les discussions. J’ai aimé qu’il me parle sans langue de bois. »

S'il avait des contacts à l'étranger, l'international français a reconnu ne pas les avoir calculé, trop désireux de rester en Ligue 1 : « À l’étranger, j’ai eu des offres concrètes mais je n’ai pas cherché à comprendre. En France, il y a eu quelques discussions mais Lille me voulait vraiment et a tout fait pour que ça se fasse. Je voulais un bon club en Ligue 1 où je peux me plaire, trouver du plaisir et gagner. J’espère que je ne me suis pas trompé ».