LOSC, FC Nantes – Mercato : Virginius provoque un premier départ, un second attendu en cas d'arrivée de Blas ?

LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Dans les prochaines heures, le LOSC va accueillir plusieurs nouveaux joueurs. Alors qu'Alan Virginius (FC Sochaux) devrait signer son contrat dans la journée, les Dogues ne désespèrent pas de conclure rapidement les arrivées de Ludovic Blas (FC Nantes) ainsi que d'un milieu de terrain défensif.

Interrogé sur RTL, le président Olivier Létang a reconnu que de nombreux mouvements, autant dans le sens des arrivées que des départs, étaient encore envisagés : « On ne veut pas avoir un effectif de 25, 26, 27, 28 joueurs parce qu'il faut de la place et on veut que tous les garçons dans leur groupe, peu importe leur âge, leur statut, aient l'opportunité de jouer s'ils travaillent bien, performent et ont une bonne mentalité. Aujourd'hui on va peut-être avoir une ou deux sorties. Je pense à des garçons comme Yusuf Yazici et à Isaac Lihadji qui sont peut-être amenés à partir pour aller trouver plus de temps de jeu ».

La Voix des Sports confirme que c'est bien Isaac Lihadji, en instance de départ pour le Lokomotiv Moscou, qui fera les frais de l'arrivée d'Alan Virginius... Alors qu'il est probable que le dossier Ludovic Blas (FC Nantes), s'il arrive à terme, soit fatal au turc Yusuf Yazici, poutant apprécié du coach des Dogues Paulo Fonseca.