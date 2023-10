LOSC, FC Nantes - Mercato : Yazici fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après deux prêts successifs du côté du CSKA Moscou puis de Trabzonspor, Yusuf Yazici a fait son retour au LOSC cet été. Et malgré l'intérêt du FC Nantes à son égard, le milieu offensif turc est resté à Lille durant le dernier mercato estival.

"Je suis très heureux à Lille"

L'international turc (39 sélections), qui a accordé une interview à son club, a évoqué son avenir, assurant qu'il était très heureux à Lille. "Je suis encore jeune, mais en même temps, je suis l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, c’est étrange. J'ai eu et j’ai toujours la chance d’évoluer avec de nombreux joueurs de qualité ici. J'ai beaucoup appris d'eux. Nous avons noué de bonnes amitiés. J'aime la ville, l'équipe, les gens. Je suis très heureux à Lille. (...) À la fin de cette saison 2023-2024, le LOSC sera le club pour lequel j’aurais le plus joué dans toute ma carrière. Personne ne sait ce que la vie nous réserve et nous apportera, mais une chose est sûre : ce club restera toujours spécial dans mon cœur."

