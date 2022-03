LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

A l’occasion du choc de dimanche dernier contre l’OL (1-0, 26eme journée de Ligue 1), l’attaquant lillois Jonathan David, 22 ans, a notamment évolué sous les yeux d’un recruteur de l’Inter Milan. Lié jusqu’en juin 2025 avec les Dogues, l’international canadien est suivi de très près pour la saison prochaine. En effet, les Nerazzurri se préparent à effectuer de nombreux ajustements au sein d’un secteur offensif où même Lautaro Martinez semble susceptible de migrer sous d’autres cieux lors du mercato d’été.

David plan B de l'Inter Milan derrière Scamacca (Sassuolo) ?

Aujourd’hui, Gianluca Scamacca (23 ans, Sassuolo) est le premier choix des dirigeants lombards, mais la donne n’est pas figée, et il n’est pas exclu de les voir faire coup double aux avant-postes en cas de départ de leur buteur argentin (Paulo Dybala de la Juventus Turin pourrait être une autre opportunité). L’ancien joueur de La Gantoise plait beaucoup à la cellule de recrutement intériste, même si le coût de l’opération pourrait osciller entre 50 et 60 millions d’euros.

Sur le dossier du protégé de Jocelyn Gourvennec, il faudra surtout composer avec une concurrence venue d’Angleterre (Liverpool et surtout Arsenal l’ont supervisé lors du choc de la semaine passée contre Chelsea en C1) et d’Allemagne. En Serie A, l’AC Milan apprécie également les caractéristiques de David (le Rémois Hugo Ekitike a aussi été supervisé en L1), mais ses coéquipiers Sven Botman et Renato Sanches sont aujourd’hui les cibles prioritaires au sein de l’effectif nordiste.