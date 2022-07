LOSC - INFO BUT! : ça va bouger pour Yusuf Yazici

Alors que le CSKA Moscou n’a pas été en mesure de trouver un accord pour son transfert définitif, Yusuf Yazici (25 ans) se retrouve en quête d’un nouveau challenge. Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2024 avec le LOSC, le milieu de terrain offensif international turc devrait effectivement refaire ses valises cet été. Après avoir marqué les esprits lors de son prêt en Russie (8 buts en Premier Liga), son entourage s’active pour lui trouver un nouveau point de chute.

Dans cette optique, le Zenit Saint-Pétersbourg est prêt à faire une grosse offre. Néanmoins, Yusuf Yazici ambitionne de rejoindre un championnat plus huppé. Il apparaît donc difficile de le voir retourner en Russie ou en Turquie, où Trabzonspor dispose d’une option prioritaire. Aujourd’hui, il s’agit de viser un cran plus haut, voire deux.

Au cours des dernières semaines, le Turc a même été proposé au Paris Saint-Germain, qui est désormais entraîné par Christophe Galtier, son ancien entraîneur chez les Dogues, mais l’Allemagne et l’Angleterre sont les destinations les plus chaudes du moment. Plusieurs écuries sont positionnées pour un transfert estimé à plus de dix millions d’euros.

Ignazio GENUARDI

