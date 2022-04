LOSC - INFO BUT! Mercato : un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Après avoir bouclé la venue du latéral droit clermontois Akim Zedadka, Lille pourrait aussi recruter un nouvel arrière gauche lors du mercato d’été. Et ceci malgré la présence du duo Gabriel Gudmundsson - Domagoj Bradaric. Alors que le Croate pourrait migrer sous d’autres cieux, les Dogues n’excluent pas de se renforcer à ce poste. Dans cette optique, les dirigeants nordistes regardent notamment du côté de la Süper Lig. Le week-end dernier, le club du président Olivier Létang était représenté lors du déplacement de Galatasaray sur la pelouse de l’Altay SK.

La piste Kazimcan Karatas (Altay)

Chez les visiteurs, il s’agissait de jeter un nouveau coup d’œil sur le défenseur central international danois Victor Nelsson (23 ans), qui a été ciblé pour l’après Botman, mais le LOSC étudie aussi le profil du prometteur Kazimcan Karatas (19 ans). Lié jusqu’en juin 2026 avec la formation d’Izmir, le numéro 20 pourrait s’avérer un bon investissement pour l’avenir, lui qui est apparu à dix-neuf reprises cette saison en championnat (2 passes décisives). Avec la possible relégation de son club formateur, l’international turc U19 pourrait se retrouver plus vite que prévu sur le marché, Trabzonspor s’étant d’ores et déjà manifesté concrètement.

Ignazio GENUARDI

