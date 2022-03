LOSC, ASSE - INFO BUT! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yilmaz ?

Après s’être séparé de Jonathan Ikoné et Yusuf Yazici lors du dernier mercato d’hiver, Lille est parti pour poursuivre sa révolution offensive dans les prochains mois. Alors que Burak Yilmaz pourrait profiter de sa liberté contractuelle pour retourner au pays, Jonathan David suscite l’intérêt de certains poids lourds européens, la Juventus Turin s’étant récemment invitée au bal des prétendants (Liverpool, Arsenal, Inter).

Face à un tel chantier, le club du président Olivier Létang explore plusieurs pistes en France et à l’étranger. Selon nos informations, les dirigeants nordistes étudient notamment un profil qui évolue au sein de la Süper Lig turque, eux qui ont d’ores et déjà coché cette destination pour d’autres postes nécessitant du renfort durant le marché estival.

Auteur de six réalisations cette saison en championnat, l’attaquant international égyptien Mostapha Mohamed (24 ans, Galatasaray / Zamalek) pourrait présenter un profil intéressant pour l’écurie entraînée par Jocelyn Gourvennec (qui suit attentivement son coéquipier Victor Nelsson). Actuellement prêté avec option d’achat à la formation turque, le numéro 11 fait régulièrement parler de lui en Ligue 1, et on se souvient surtout de son vrai-faux transfert rocambolesque de l’an passé à Saint-Etienne.

