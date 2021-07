LOSC : le projet de Gourvennec déjà planté à cause du Mercato ?

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

L’arrivée de Jocelyn Gourvennec au LOSC fait grand bruit depuis quelques jours. Ses expériences passées ne lui apportent pas beaucoup de crédit. Surtout qu’il arrive dans une équipe qui est championne de France, il a beaucoup de poids sur ses épaules. D’ailleurs, Jonatan MacHardy, journaliste chez RMC s’est confié sur le plateau de RMC Sport au sujet de nouvel entraîneur du LOSC.

“ Je suis très inquiet, je ne fais pas du tout confiance à Jocelyn Gourvennec, il ne m’a jamais convaincu, a-t-il affirmé. À Guingamp c’était pas mal, mais on a vu que l’étape au-dessus c’était catastrophique. Le projet lillois n’est pas le truc le plus simple à prendre en main. C’est un super marché à ciel ouvert… Jusqu’au dernier jour du mercato, il ne sera pas de quoi sera fait son effectif. Je suis très inquiet pour le LOSC quand je vois les départs déjà actés, l’entraîneur qui est arrivé, et les départs qui se profilent. Je pense qu’ils se sont plantés sur l’entraîneur pour ce projet.”

