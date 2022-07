LOSC : Cabella et Bayo à Lille, leurs premiers mots

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Rémy Cabella débarque dans le Nord. Il a abordé plusieurs sujets et répondu aux questions de la presse

Le projet Lillois

« Le Président m'a présenté le projet et dit ce qu'il attendait de moi. Tout s'est fait vite, j'avais envie de venir. C'est un grand club de Ligue 1. C'est le haut niveau. Je me sens bien ici et je remercie tout le monde pour l'accueil. J'ai hâte de commencer ».«J'avais des offres de l'étranger mais j'ai été motivé par l'appel de Lille. J'ai toujours considéré qu'ils faisaient parti des grands clubs français".

Le jeu de Fonseca

« Je connais le système dans lequel évolue le coach. On travaille beaucoup, chaque jour. Tout se passe bien, les joueurs s'adaptent. Pour le moment, j'évolue au poste de milieu offensif. C'est un poste que j'aime. Il peut aussi jouer avec un 6 et deux relayeurs c'est aussi un poste que j'apprécie, que j'ai connu à Montpellier ou à Saint-Étienne et c'est là que je me sens le mieux, quand je suis au coeur du jeu ».

Les premiers entraînements

«J'étais heureux de retrouver Jonas (Martin) et Djo (Bamba) avec qui j'ai déjà évolué. Mais je suis content d'avoir rencontré l'ensemble de l'effectif. J'aime savoir comment mes partenaires fonctionnent. Et tout commence à venir. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai vu la qualité et le niveau de l'effectif. Chaque saison est différente. Cette année, on devra faire mieux que la précédente. On se prépare pour ça».

Mohamed Bayo a enchaîné juste après la présentation de Remy Cabella. L'ancien buteur de Clermont s'est aussi prêté au jeu des questions avec la presse.

Le retour dans le Nord

«J'ai beaucoup évolué par rapport à mon passage à Dunkerque où je n'étais pas un finisseur. Mon poste a changé, j'ai gagné en maturité. J'ai l'ambition de réussir, j'ai un gros appétit. J'ai eu beaucoup de réussite, mais je veux encore plus. C'était dur de quitter Clermont une deuxième fois mais c'était le moment de tourner une page. J'ouvre une nouvelle histoire aujourd'hui, dans une région que j'apprécie beaucoup. Les gens sont accueillants, chaleureux. Il y a trois ans, je venais au Stade Pierre Mauroy. Me dire que je vais porter ce maillot... j'ai des étoiles dans les yeux !»

Le système de jeu

« À Clermont je jouais seul devant avec un 10 derrière moi c'est le coach qui décidait ça. Je n'ai pas de préférence. Je suis un joueur altruiste et je peux jouer dans une attaque à deux. Si l'autre attaquant est mieux placé que moi je peux être passeur ». Olivier Létang rajoute « Mohamed est un joueur que nous suivions depuis très longtemps et que nous désirions pcar c'est un profil que nous n'avions pas. Ce sera à Paulo de choisir comment il veut l'utiliser mais on sait que Jonathan a joué en neuf et demi voire en 10 à la Gantoise... Mohamed nous offre une palette tactique beaucoup plus large avec énormément de possibilités.»

Son avenir au LOSC

«Le LOSC était le meilleur projet pour moi. Je connais son histoire, les joueurs qui y sont passés. C'est un club qui m'a toujours inspiré. Quand le LOSC t'appelle, tu ne peux pas dire non. C'était le meilleur endroit pour grandir et devenir un grand joueur ».