LOSC : Létang annonce la couleur pour le mercato hivernal et fixe l'objectif de la saison

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Alors que le LOSC pointe à la septième place du classement, soit au pied des places européennes, après 15 journées de Ligue 1 disputées, Olivier Létang a fixé le même objectif de la saison que Paulo Fonseca, c'est-à-dire de se qualifier en Coupe d'Europe à l'issue de la saison.

Podcast Men's Up Life

"On ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs"

"On a 23 matchs de championnat, on a la Coupe de France qui est pour nous un objectif. Notre objectif en championnat, c’est de se qualifier pour une compétition européenne", a confié le président des Dogues dans une interview accordée à la chaîne YouTube de son club avant de s'exprimer sur le mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes dans un peu plus de deux semaines.

"On ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. S'il y a des joueurs avec des profils qui nous apportent une vraie valeur ajoutée, à ce moment-là, on le fera. Nous sommes très contents de l'effectif qu'on a aujourd'hui."

Objectifs 2023 ✓

Formation LOSC ✓

Mercato ✓

Supporters ✓

etc.



Alors que s'ouvre bientôt la seconde partie d'une saison passionnante, le président du LOSC Olivier Létang a accepté de répondre à nos questions.



⚠️ Note : cet entretien a été réalisé la semaine dernière — LOSC #AllezLesBleus (@losclive) December 17, 2022

Pour résumer Dans une interview accordée à la chaîne YouTube de son club, le président du LOSC, Olivier Létang, a évoqué le mercato hivernal et a affiché ses ambitions pour l'équipe première pour la seconde partie de saison.

Fabien Chorlet

Rédacteur