LOSC : Létang fait plusieurs annonces fortes pour la suite du mercato

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Les arrivées

"Avec Paulo Fonseca, nous ne sommes pas fans du mercato de janvier. On en éveille si éventuellement un joueur peut nous apporter quelque chose, mais notre effectif a de la gueule aussi."

Les départs

"Il est hors de question qu’on perde des éléments qui nous rendrait moins performants."

Weah

"Timothy Weah va bien. Il est en capacité de jouer à plusieurs postes. Notre volonté est de le garder. Avec Paulo Fonseca, on n’est pas des grands fans de ce mercato. Il faut intégrer des joueurs dans un système de jeu particulier. On est en éveil pour éventuellement regarder si quelqu’un peut nous apporter quelque chose. On a un effectif qui a de la gueule, il est compétitif. On n’a pas de phénomène d’urgence. Il faut des garçons qui arrivent avec la capacité à jouer, à être fit, avec la bonne mentalité."

Lihadji

"Il y a eu des sollicitations. Je n’ai rien contre lui, j’espère qu’il pourra retrouver un club qui lui permettra de retrouver du temps de jeu. Il a un intérêt d’un club, qu’il a rencontré dimanche dernier. Il y a des échanges et des discussions."

L'appel du pied de Bentaleb

"On a un milieu de terrain qui est très fourni. Il y a déjà du monde. Si on prend un autre joueur, on créé de la frustration. Ce n’est pas un domaine où on est en éveil. Jonas Martin est très important dans les semaines de travail. Il faut être bien challengé à l’entraînement. Il y a forcément de la frustration de ne pas jouer le week-end, mais ce serait un problème que ce soit le contraire. Il répond présent pour pousser les autres joueurs à être meilleurs."

