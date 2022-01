LOSC : Létang fulmine après Lorient et fait des annonces fortes au Mercato

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC a signé une victoire en trompe-l’œil hier au stade Pierre-Mauroy. Si le tableau d’affichage a affiché le score final de 3-1 en faveur des Dogues, le FC Lorient aurait pu espérer mieux au regard de leur seconde période, où il a mis à mal son adversaire.

« On s'est relâchés, déplore Olivier Létang. Il faut respecter le football et l'adversaire. On doit apprendre à être plus consistants. D'autant que notre différence de buts n'est pas très favorable (+2). Si l'on recommence à Brest, on sera en grande difficulté. On veut être dans une position au classement plus conforme à notre ambition. C'est une alerte. Il faut être consistant pendant 95 minutes. »

Le président du LOSC en a profité pour évoquer la suite du mercato hivernal en ouvrant notamment la porte aux joueurs qui allaient peu jouer en seconde partie de saison comme Domagoj Bradaric ou Xeka. « On ne sait jamais ce qu’il peut se passer d’ici la fin du mercato, a-t-il précisé. On a un effectif de grande qualité, bien équilibré Il me semble qu’on a un effectif complet. Pour Sven Botman, on n’a pas ouvert la porte à des discussions parce qu’on voulait le garder. »

