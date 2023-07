LOSC - Mercato : Lille contrarie encore le RC Lens sur le marché des transferts

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Depuis le début du mercato estival, le RC Lens et le LOSC ont souvent les mêmes cibles sur le marché des transferts. En plus de l'attaquant de la Gantoise, Gift Orban, et du défenseur central de Besiktas, Romain Saïss, les deux clubs nordistes batailleraient sur un autre joueur.

Et maintenant, le LOSC fonce sur Seidu

Il s'agit du défenseur central de Clermont, Alidu Seidu. Si l'intérêt du RC Lens pour l'international ghanéen est connu depuis plusieurs semaines, l'intérêt du LOSC a été révélé ce mercredi par Mohamed Toubache-Ter. "Alidu Seidu plaît énormément à Olivier Létang… offensive à venir ?!!", a annoncé l'insider sur Twitter. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le CF63, Alidu Seidu a une valeur marchande estimée à 7 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Alidu Seidu plaît énormément à Olivier Létang… offensive à venir ?!! #LOSC #CF63 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 19, 2023

