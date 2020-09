LOSC : Luis Campos dégage un peu de pression des épaules de Jonathan David

Pour combler le départ de Victor Osimhen, le LOSC a explosé tous ses records pour faire signer Jonathan David (ex-La Gantoise, 20 ans). Un pari qui a enthousiasmé beaucoup de monde à commencer par Gérard Lopez, déjà prompt à assurer que le jeune Canadien était plus fort que le Nigérian. Pourtant, depuis son arrivée en Ligue 1, Jonathan David rencontre quelques difficultés et certains se demandent si le costume n'était pas très grand pour ce jeune attaquant.

Une différence de personnalité notable entre David et Osimhen

Dans les colonnes du magazine Sport en Belgique, Luis Campos a (déjà) pris la défense de David, réclamant un peu de patience et tentant déjà de retirer un peu de pression de ses épaules. Pour le Portugais, Jonathan David n'est pas Victor Osimhen.

« Ce sont deux styles complètement différents, avec des histoires de vie aux antipodes l’une de l’autre. On ne peut pas comparer. Victor est plus dans l’émotionnel, Jonathan est plus froid. L’agressivité défensive n’est pas la même, mais au final, les deux donnent des chiffres impressionnants devant le but. Reste qu’on ne peut pas demander aujourd’hui à Jonathan de faire le même travail défensif que ce que Victor faisait chez nous. Mais c’est pour ça qu’on est là. Pour créer un contexte propice à la progression », a expliqué l'architecte du projet lillois.