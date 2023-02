LOSC - Mercato : 3 géants anglais sur Jonathan David, en plus du Bayern et de Leipzig

Il y a deux jours, un intérêt du RB Leipzig pour Jonathan David a filtré dans la presse allemande. Le club sponsorisé par Red Bull est friand des promesses de Ligue 1, lui qui a déjà attiré, entre autres, Christopher Nkunku, Mohamed Simakan ou encore Dayot Upamecano. Mais la saison XXL du Canadien (17 buts et 9 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues) n'a pas tapé que dans l'œil des clubs allemands.

David a aussi la cote en Angleterre où, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, trois clubs, et pas des moindres, se seraient positionnés : Manchester United, Chelsea et Tottenham. Konur précise que le Bayern Munich, qui suit par exemple Marcus Thuram, n'a pas fait du Lillois une priorité. Tous ces intérêts font en tout cas le jeu du LOSC, qui peut espérer récupérer une belle indemnité pour son joueur sous contrat jusqu'en 2025.

