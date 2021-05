LOSC - Mercato : à la bagarre pour un milieu défensif suédois très prometteur

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Gérard Lopez et Luis Campos ont beau avoir quitté le LOSC à la fin de l'année dernière, la nouvelle direction lilloise ne devrait pas changer la politique de trading ayant fait ses preuves depuis quatre saisons. Et qui pourrait aboutir à un titre de champion de France aussi inattendu qu'historique s'il survient d'ici trois semaines.

Le site Foot Mercato a expliqué hier que le milieu de terrain suédois Jens Cajuste figurait sur les tablettes du LOSC, mais également de l'AS Monaco et du Borussia Mönchengladbach. Agé de 21 ans, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Danois du FC Midtjylland et est coté à 3 M€ par Transfermarkt. Un profil correspondant totalement à la politique lilloise.

Apparu à 36 reprises avec son club, Cajuste n'a marqué qu'à une reprise et a délivré deux passes décisives. Mais c'est surtout son abattage au milieu de terrain, sa capacité à récupérer les ballons et à bien orienter le jeu qui ont impressionné les observateurs. Notamment lors de la phase de poules de la Champions League à l'automne. Cajuste avait notamment brillé contre Liverpool et l'Ajax Amsterdam, ce qui situe son potentiel.

Jens Cajuste: Midtjylland's relentless defensive midfielder who left his mark at Anfield. @MaaxiAngelo



“He’s impressed in the Champions League against the likes of Liverpool, Atalanta, and Ajax – and he’s also broken into the Swedish national team...”https://t.co/CAseGjyIEK