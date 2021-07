LOSC - Mercato : à la lutte avec l'OM pour un milieu coté

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

La reprise de la Ligue 1, c'est dans dix jours maintenant et le marché lillois est plutôt à la traîne. Les champions de France n'ont pas encore finalisé de grosses ventes, pourtant nécessaires pour l'équilibre de leurs finances. Et, conséquence logique, ils n'ont pas recruté de successeur aux piliers du titre amenés à faire leurs valises.

Mais ça ne les empêche pas de prospecter. Et la dernière piste dévoilée par Foot Mercato est des plus alléchantes. Il s'agit d'Amine Adli, petit prodige de Toulouse, également convoité par l'OM et l'AC Milan. Ce milieu offensif de grand talent a refusé les propositions de prolongation des Violets et devrait être vendu cet été, étant donné que son contrat se termine en juin 2022. Le TFC réclamerait 7 M€. Mais il faudra faire vite pour le LOSC car Marseille, qui devrait voir l'Argentin Thiago Almada lui filer sous le nez, pourrait revenir à la charge pour Adli…

🚨 Lille are in the pole position to sign Amine Adli 🇫🇷🇲🇦. LOSC is offering a 5-year contract. #Lille #Toulouse



(via @NicoSchira🌓) pic.twitter.com/WLCRMlfzrN — Football Transfers (@Transferzone00) July 3, 2021