LOSC - Mercato : accord imminent entre Botman et l'AC Milan !

Dans notre Instant Mercato du 17 février dernier, le journaliste Ignazio Genuardi, spécialiste des transferts, a annoncé sur notre site que l'AC Milan était en négociations avancées avec le défenseur central du LOSC, Sven Botman, pour une arrivée l'été prochain.

Une information confirmée par le journaliste italien, Fabrizio Romano, qui annonce ce mardi que le Néerlandais et le club milanais seraient proches de trouver un accord sur les bases d'un contrat. L'AC Milan s'efforcerait désormais de parvenir à un accord avec le LOSC sur les bases d'un transfert. Pour rappel, le champion de France en titre demanderait minimum 30 millions d'euros pour laisser partir l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam.

AC Milan are really close to complete Sven Botman deal as first signing for the next season, work in progress. Talks are advanced as planned for months. 🔴🇳🇱 #ACMilan



AC Milan are working to reach full agreement with Lille soon - Botman is ready to accept their proposal. pic.twitter.com/cNv9bCXfpc