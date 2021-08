LOSC – Mercato : après la gifle niçoise, une autre grosse tuile tombe sur les Dogues !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC s'est fait corriger par l'OGC Nice hier soir pour son grand retour au stade Pierre Mauroy. Mais une autre nouvelle est tombée, après le match, et elle concerne Renato Sanches. Le Portugais n'était pas sur la feuille de match et Jocelyn Gourvennec a expliqué qu'il avait « ressenti une gêne » à un genou... « Il avait cette gêne depuis quelques jours mais il avait bien redémarré l'entraînement cette semaine. Mais, cette douleur est devenue plus importante. Je ne peux pas en dire plus. Il faut attendre les examens lundi. »

Sanches opéré lundi

L'Equipe a apporté une autre précision, et elle est de taille : d'après le quotidien, Sanches souffre d'un problème à un ménisque et il subira une arthroscopie dès lundi, au Portugal. « L'international de 23 ans ne rejouera pas avant septembre et ne peut donc plus être transféré cet été. Lille doit faire une croix sur l'indemnité qu'il comptait récupérer pour le céder », précise même le média. Un coup très dur, alors que plusieurs grands clubs européens frappaient à la porte, dont Liverpool et le Barça...