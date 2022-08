LOSC - Mercato : après Pépé à l'OGC Nice, le PSG lorgne un autre glorieux ancien Dogue

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Ce mercredi matin, le LOSC a officialisé l'arrivée d'Alan Virginius (19 ans) en provenance de Sochaux. L'ailier droit va renforcer un secteur offensif lillois qui commence à avoir belle allure. Mais deux anciennes gloires offensives des Dogues pourraient faire leur retour en Ligue 1 avant la fin de la période des transferts, le 1er septembre. Le premier est Nicolas Pépé, qui est suivi par l'OGC Nice.

Le second est Victor Osimhen. Le Nigérian a quitté le Nord il y a deux ans, après une seule saison au cours de laquelle il avait propulsé son équipe en Champions League avec ses 18 buts en 38 ans. Il serait aujourd'hui pisté par le PSG, où officie Luis Campos, qui l'avait recruté à Lille, et Christophe Galtier, qui l'avait dirigé. Les Parisiens négocient un prêt de Keylor Navas au SSCN et en auraient profité pour prendre des renseignements sur Osimhen, eux qui cherchent un attaquant à associer à Kylian Mbappé devant. Un duo qui ferait très très mal...