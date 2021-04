LOSC - Mercato : Arsenal lorgnerait un autre Dogue en plus de Maignan !

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La rançon du succès, quand on est un club français, c'est de voir les grandes écuries européennes dépouiller son effectif. C'est certainement ce qui attend le LOSC, qui fait la course en tête à six journées de la fin du championnat. Plusieurs joueurs ont contribué au parcours inespéré des Dogues, parmi lesquels Mike Maignan. Le gardien, dans le viseur de Chelsea l'été dernier, est annoncé cette fois dans celui d'Arsenal. Mais les Gunners lorgneraient un deuxième Lillois.

Arsenal serait prêt à miser 60 M€

Selon le média turc SuperHaber Spor, le milieu offensif pourrait rejoindre la capitale anglaise en échange d'un chèque de 60 M€. Un montant énorme, surtout en cette période de pandémie, mais que Yazici a justifié en réalisant une excellente saison, lui qui a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Il avait notamment brillé aux yeux de l'Europe entière en réalisant un triplé sur la pelouse de San Siro face à l'AC Milan (3-0) le 5 novembre dernier.

Le LOSC, qui a fait du trading sa politique, se satisfera évidemment d'encaisser un tel montant à l'issue de la saison, même s'il lui faudra reverser 20% à l'ancien club du gaucher turc, Trabzonspor.