LOSC - Mercato : Benjamin André fait une annonce forte concernant son avenir

A 32 ans (il les a eus en août), Benjamin André arrive dans le dernier virage de sa carrière. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Lille, qu'il a rejoint en 2019, il peut signer où bon lui semble à compter du 1er septembre. Ou prolonger avec les Dogues, qui sont ouverts à cette idée. Interrogé par La Voix du Nord, le milieu de terrain a fait savoir qu'il comptait prendre son temps. Mais on devine dans ses propos qu'il est plus proche d'une prolongation que d'un départ.

"On a discuté et on discute encore. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y en a deux qui sont prioritaires. Je veux d'abord ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Ensuite, je veux continuer à gagner et le LOSC a cette vision-là aussi. Ca fait quatre ans que je suis au LOSC, c'est un cycle important. J'ai aussi beaucoup d'attaches ici. C'est une vraie réflexion. On va continuer à discuter tranquillement."