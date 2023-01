LOSC - Mercato : Bentaleb de retour, les supporters des Dogues valident

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Il y a quelques jours, le milieu offensif d’Angers a déclaré sa flamme à son club formateur le LOSC, l’international algérien se verrait bien y revenir, « Le LOSC est mon club de cœur ! J'apprécie Lille tout particulièrement, d'autant plus que ma famille est sur place. J'y ai été formé et j'ai encore de bons contacts avec les formateurs. Je ne vais pas mentir, il y a eu de l'intérêt au cours de l'été mais ce n'était pas le bon timing (...). Les planètes n'étaient pas alignées. » a d’abord expliqué l’ancien de Schalke 04 à La Voix du Nord.

« En 2010, j'avais quitté la France et depuis un an que je suis revenu, je m'y plais. Quand j'ai l'opportunité, je reviens à Lille. C’est une ville que j'affectionne particulièrement., où j'ai tous mes repères. On n'est jamais aussi bien que chez soi. », avait confié le franco-algérien.

Fonseca l’a recalé

En fin de contrat en juin 2025 avec le SCO, Nabil Bentaleb ne devrait pas rejoindre le LOSC cet hiver, Paulo Fonseca ne veut pas le signer, « Je dois le dire, c’est un très bon joueur. On n’a pas de contacts avec lui. On a déjà Benjamin André, Jonas Martin, André Gomes, Angel Gomes, Carlos Baleba qui jouent à ce poste. On a déjà plein de joueurs de qualités. » avait expliqué le coach portugais de Lille en conférence de presse.

Le Petit Lillois a réalisé un sondage auprès des supporteurs du LOSC pour savoir s’ils étaient pour ou contre une arrivée du milieu algérien appartenant au SCO. Le média explique que « les supporters des Dogues trouvent que son recrutement serait une bonne idée avec 56% des voix (660 votes) contre seulement 44% (527 votes) qui seraient contre un transfert de Nabil Bentaleb. ».