LOSC - Mercato : Fonseca répond à l'appel du pied de Bentaleb

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, le milieu de terrain du SCO d'Angers, Nabil Bentaleb, a fait un appel du pied au LOSC, son club formateur. "Le LOSC est mon club de cœur ! J'apprécie Lille tout particulièrement, d'autant plus que ma famille est sur place. J'y ai été formé et j'ai encore de bons contacts avec les formateurs. Je ne vais pas mentir, il y a eu de l'intérêt au cours de l'été mais ce n'était pas le bon timing."

"On n'a pas besoin à ce poste"

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du 32e de finale de la Coupe de France contre l'ESTAC, l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, a été invité à réagir à cette déclaration de l'international algérien (36 sélections). "Je dois le dire, c’est un très bon joueur. On n’a pas de contacts avec lui. On a déjà Benjamin André, Jonas Martin, André Gomes, Angel Gomes, Carlos Baleba qui jouent à ce poste. On a déjà plein de joueurs de qualités. On n’a pas de besoin à ce poste."

LIVE : Suivez la conférence de presse avant #LOSCESTAC https://t.co/qKy02w1a5Y — LOSC (@losclive) January 6, 2023

