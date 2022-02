LOSC - Mercato : Botman annonce son départ et fixe une petite préférence pour la suite

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

S'il est finalement resté au LOSC cet hiver, Sven Botman s'est exprimé sur son avenir au média Ziggo Sport, l'occasion pour le Néerlandais d'annoncer son départ quasiment acté... à l'été 2022. « Je peux confirmer que Newcastle et le Milan AC étaient des options concrètes cet hiver. Les deux étaient bonnes pour moi. J'assume de dire que je ferais un grand pas dans ma carrière l'été prochain ».

Et l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam défend sérieusement l'option Magpie : « Tout le monde dit que Newcastle, ce n'est qu'une question d'argent. Mais c'est un très bon projet, surtout si vous regardez où étaient Manchester City et le PSG au départ. Je pense que ce serait pas mal de faire partie de ça... Mais bien sûr le Milan est un très beau club aussi ».

A l'entendre, on devine une petite préférence pour la Premier League...

