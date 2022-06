LOSC - Mercato : Botman scelle son départ et révèle les deux clubs où il pourrait aller cet été

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Arrivé à l'été 2020 au LOSC en provenance de l'Ajax Amsterdam contre un chèque de 8 millions d'euros, Sven Botman ne devrait plus être un joueur lillois la saison prochaine. Une tendance que le défenseur central néerlandais a confirmé au micro d’Algemeen Dagblad.

"L’AC Milan et Newcastle sont intéressés"

"Je pense que j’ai joué mon dernier match avec Lille. J’ai l’intention de faire un pas en avant. Des discussions sont en cours. Je ne vais pas en parler mais ça se passe bien. J’espère vraiment que le transfert sera achevé avant la nouvelle saison. Avant le début de la pré-saison même. L’AC Milan et Newcastle sont intéressés, oui. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. Ce que je veux ? Faire un bon pas vers un bon championnat. Je suis impatient de franchir une nouvelle étape. Je suis conscient de ce que je veux. Il ne s’agit pas nécessairement d’aller dans tel club ou tel championnat. Il faut tout mettre sur la balance et l’ensemble doit vous convenir. Je dois avoir un très bon feeling par rapport à ça."

Pour résumer Sven Botman ne devrait plus être un joueur du LOSC la saison prochaine. Une tendance que le défenseur central néerlandais a confirmé au micro d’Algemeen Dagblad.

Fabien Chorlet

Rédacteur