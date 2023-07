LOSC - Mercato : c'est officiel pour José Fonte à Braga !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

José Fonte du LOSC à Braga, c'est officiel depuis ce mardi. Et dans la foulée, le Portugais a posté sur ses réseaux sociaux un message en direction du peuple lillois...

« Merci Lille Olympique Sporting Club et la ville de Lille, j'espère vous avoir bien représenté et rendu fier »

« Chers Lillois, Après cinq ans, mon temps de joueur de Lille touche à sa fin. On pourrait en dire beaucoup, mais je vais rester court et simple. Je peux dire fièrement que j'ai donné le meilleur de moi-même, jusqu'à la toute dernière seconde. J'ai essayé d'être une influence positive, un grand professionnel, de pousser tout le monde dans la même direction... vers le succès. Ensemble nous l'avons accompli. Ligue des Champions de Football 2018/2019 Ligue Europa de Football 2019/2020 Champions de France 2020/2021 Trophée des Champions 2021/2022 Ligue Conférence 2022-2023 Les Lillois, je ne vous oublierai jamais... Je suis toujours reconnaissant pour votre amour, votre appréciation et votre respect. Merci Lille Olympique Sporting Club et la ville de Lille, j'espère vous avoir bien représenté et rendu fier. Merci, et jusqu'à un jour dans les rues du Vieux Lille ou au stade Pierre Mauroy. Allez le LOSC

José Fonte. »

