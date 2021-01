LOSC - Mercato : Campos aurait livré le nouveau Berbatov à Galtier

Luis Campos arrivé et parti dans les valises de Gérard Lopez, le LOSC doit faire avec les moyens du bord pour son recrutement au mercato. Pour l’heure, Olivier Létang ne manquerait pas d’idées. Si la première est de dégraisser si possible en janvier, des bonnes affaires ne seraient pas exclues dans le sens des arrivées.

Ce fut le cas cet été avec un certain Burak Yilmaz. Débarqué à Lille pour remplacer numériquement Loïc Rémy, parti avec fracas à Rizespor, l’attaquant turc brille de mille feux sous le maillot des Dogues.

« Il me fait un peu penser à Berbatov dans le profil »

Leader sur le terrain comme dans le vestiaire, le joueur de 35 ans totalise déjà 9 buts et 4 passes décisives en 18 matches de Ligue 1. Pour couronner le tout, Yilmaz est même déjà mis en parallèle avec l’élégant attaquant bulgare passé par Manchester United et l’AS Monaco, Dimitar Berbatov. « J’adore Burak Yilmaz. Quel joueur. Il me fait un peu penser à Berbatov dans le profil », a commenté la journaliste de beIN SPORTS Margot Dumont après le but salvateur de l’intéressé à Nîmes samedi (1-0).