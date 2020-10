LOSC - RC Lens : Campos sur le départ ? Lopez ne désamorce pas la bombe avant le derby !

Zapping But! Football Club LOSC : Burak Yilmaz, une bonne idée ?

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes pour Luis Campos. Après un premier éventail cet été, Record et Eurosport en ont remis une couche hier sur un possible départ du conseiller spécial de Gérard Lopez.

Le technicien portugais ne serait plus en adéquation avec les décisions prises en interne et serait enclin à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. En parallèle, le président du LOSC en a profité pour éclaircir les relations glaciales entre Campos avec Marc Ingla... sans les démentir.

« Il y a quelques différences d’appréciation de certaines choses »

« On sait qu’il y a quelques différences d’appréciation de certaines choses. On verra ce que le futur nous réserve. Ce qui est sûr, c’est que le club continuera d’avoir une cellule sportive qui marche bien et une représentation au niveau de la Ligue. Cela ne veut pas dire que les deux doivent travailler ensemble », a concédé le président du LOSC dans L’Équipe.

Ce même Lopee en a profité pour rappeler les fondamentaux de la réussite des Dogues. « La clé de voûte est le sportif. Dans ce domaine, je m’appuie sur Luis Campos et le staff technique de Christophe Galtier. Tout est fait pour que cette partie fonctionne, a-t-il enchaîné. Vu nos résultats, je n’ai pas de raison de me plaindre de leur travail. Je ne participe pas aux instances du foot français. Pendant le confinement, on m’a demandé d’aider et j’y ai été très actif. Mais je n’ai pas la capacité d’être présent toute l’année. C’est Marc Ingla qui nous représente. »