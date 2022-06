LOSC - Mercato : un départ à 7 millions d'euros serait bouclé !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Alors que Paulo Fonseca est pressenti pour succéder à Jocelyn Gouvennec sur le banc du LOSC cet été, deux joueurs seraient très proches de quitter Lille lors du mercato : Renato Sanches et Zeki Çelik. C’est d’ailleurs le transfert du latéral droit turc qui serait en bonne voie.

Selon Pedro Almeida, Zeki Çelik est sur le point de rejoindre la Roma de José Mourinho sous la forme d’un transfert, pour un montant estimé à 7 M€. Un accord aurait été trouvé ces derniers jours entre l’international turc de 25 ans (31 sélections) et le club de la Louve, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Il ne manquerait plus que la visite médicale et l’officialisation. À suivre.

Une information donnée il y a plusieurs jours par Ignazio Genuardi, sur Butfootballclub, lors d'Instant Mercato.

Zeki #Celik is set to join Roma from Lille on a permanent deal evaluated in 7M€. 🤝🇹🇷 #ASRoma



The player reached an agreement with Italian club in last days and sign contract until 2027, medicals and paperworks are ready. 🟡🔴 #transfers — Pedro Almeida (@pedrogva6) June 15, 2022

Pour résumer Sur le départ du LOSC, Zeki Çelik (25 ans) se serait mis d’accord avec l’AS Rome, qu’il devrait prochainement rejoindre. Lille devrait en échange toucher une enveloppe de 7 M€ pour le latéral droit turc. Il ne manquerait plus que la visite médicale et l’officialisation.

Adrien Deschepper

Rédacteur