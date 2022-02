LOSC - Mercato : David ouvre la porte à un départ, un championnat le fait rêver

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Auteur de 12 buts depuis le début de la saison en Ligue 1, Jonathan David brille également en Champions League et avec sa sélection canadienne, bien partie pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Forcément, cela attire le regard des recruteurs. L'attaquant du LOSC le sait et, dans une interview à Téléfoot diffusée dimanche, il n'a pas écarté la possibilité d'un départ en fin de saison, désignant sa destination privilégiée.

« La Premier League ? Forcément, ça attire. C’est le championnat le plus compétitif du monde. Au début, au LOSC, on parlait de transfert (il a été recruté pour 27 M€) et tout mais après, cette pression, c’est moi qui la mets sur moi. Je voulais montrer ce dont j’étais capable, mais au début, ça marchait pas. Le titre de meilleur buteur ? Ouais, bien sûr, c’est possible ! Maintenant, c’est très serré, il y a deux buts de différence. Alors, il reste 14 matchs, tout est possible. J’y crois et je vais essayer. »

Jonathan David bientôt en Premier League ?



