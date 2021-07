LOSC – Mercato : deux cadors de Série A se disputent un Dogue

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Les dirigeants du Losc vont devoir s’activer sur le marché des transferts. Après avoir perdu deux de leurs joueurs clé, Mike Maignan et Soumaré, et leur entraîneur, Christophe Galtier, l’effectif doit se renouveler pour les champions de France en titre.

Cependant, cela ne risque pas de s’arranger puisqu’un autre joueur attire les clubs européens. D’après Ignazio Genuardi, ce serait Reinildo qui est convoité par Naples et l’AS Roma. Les dirigeants du club veulent le prolonger jusqu’en 2025 mais après une belle saison avec les Dogues, le latéral gauche pourrait avoir des envies d’ailleurs. Naples est donc sur le coup en cas d’échec pour le transfert d’Emerson de Chelsea. L’AS Roma surveille aussi de près la situation de Reinildo, d’ailleurs la piste prend de plus en plus d’ampleur.

Ce serait un réel coup dur pour les supporters lillois que de voir un nouveau joueur quitter le navire. Jocelyn Gourvennec et les dirigeants vont avoir du pain sur la planche.