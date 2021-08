LOSC – Mercato : deux départs surprises évoqués, Létang fait une mise au point

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Les dernières heures du Mercato s'annoncent totalement folles du côté du LOSC... Et pas forcément sur les joueurs disposant initialement d'un bon de sortie (Bamba, Ikoné, Xeka, Renato Sanches). En effet, comme l'a fait savoir le journaliste italien Fabrizio Romano, Wolverhampton et Séville font le forcing pour Sven Botman (22 ans).

Pour l'heure, les Dogues tiennent le cap avec leur défenseur néerlandais et ont refusé la première offre des Wolves mais, renforcés par des gros moyens suite à la vente probable de Jules Koundé, les Andalous vont revenir à la charge sur les dernières heures.

Autre dossier - plus surprenant – celui de Cheick Niassé. En effet, comme le rapporte l'ancien journaliste de Foot365 Ignazio Genuardi, les Dogues pourraient être attaqués par Brighton. Proche de perdre Yves Bissouma, les Seagulls ont eu un coup de cœur pour l'ancien milieu du Panathinaïkos, sous contrat jusqu'en juin 2023.

Présent en conférence de presse samedi, Olivier Létang a été très clair concernant le Néerlandais … Et sur le cas Zeki Celik, annoncé sur le départ : « On a eu des sollicitations pour Sven Botman, mais notre position ne change pas, nous souhaitons le conserver. Nous avons aussi eu une sollicitation de la Fiorentina pour Zeki Celik, à laquelle nous n’avons pas répondu par la positive. L’Atlético? Nos deux clubs sont proches, mais ils ne nous ont pas fait d’offre pour Celik. Est-ce qu'il va rester? Oui, je pense ».

Still same situation since two days on Sven Botman. Wolves and Sevilla are in talks with Lille to sign him - he’s the priority as Koundé replacement but nothing agreed yet. 🇳🇱 #transfers



First Wolves bid has been turned down as said yesterday. Patience, also on this side. https://t.co/2akysE0gAN