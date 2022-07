LOSC - Mercato : deux indésirables des Dogues pourraient rejoindre Ribéry en Italie

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Maintenu de justesse en Serie A, Salernitana va devoir se renforcer cet été pour rester de nouveau dans l’élite du footballl italien. Le club de Franck Ribéry a embauché comme directeur sportif Morgan De Sanctis pour accomplir cette mission. L’ancien gardien italien était passé par la Ligue 1 le temps d’une saison avec Monaco, et c’est justement en ligue 1 qu’il compte faire coup double sur le Mercato.

Deux joueurs du LOSC sont dans le viseur de Salernitana : l’arrière gauche Domagoj Bradaric, et l’ailier droit Isaac Lihadji. Les deux joueurs âgés de 22 et 20 ans sont passés par toutes les catégories en sélection nationales jeunes, respectivement en Croatie et en France. Peu utilisés sur le banc de Jocelyn Gourvennec, ces deux jeunes joueurs à potentiel élevé pourraient aller chercher du temps de jeu du côté de l’Italie.

Si les deux Dogues joueront le maintien en Serie A, la proposition de Lille qui ne joue aucune compétition européenne pourrait s’avérer insuffisante. De son côté Isaac Lihadji pourrait peaufiner sa palette d’ailier aux côtés d’un français qui fait accessoirement partie des meilleurs de l’histoire à ce poste. Affaire à suivre.

Un temps suivi par certains poids lourds de Serie A (Lazio, Naples), le latéral lillois #Bradaric suscite aujourd’hui l’intérêt de la #Salernitana, qui étudie aussi le profil de son coéquipier Lihadji. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 2, 2022

Yann Noailles

Rédacteur

