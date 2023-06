LOSC - Mercato : Eden Hazard de retour, Pierre Ménès fixe les conditions

Libre de tout contrat depuis sa résiliation au Real Madrid, Eden Hazard (32 ans) fait l'objet de nombreux fantasmes pour cet hiver. C'est notamment le cas du côté des supporters du LOSC qui rêvent de le voir boucler la boucle dans le Nord cet été.

Une piste auquel Pierre Ménès ne croit pas trop, lui qui a été questionné sur le sujet sur son blog Pierrot le foot :

« Cela me semble être un petit peu un leurre. Je ne sais pas bien dans quelle disposition d'esprit est Eden que j'ai côtoyé avant qu'il aille au Real. Avant, à Lille et à Chelsea, j'ai toujours été frappé par le recul qu'il avait sur sa carrière, la compétition... En fait, c'est quelqu'un de normal qui ne se met pas le bouillon pour un match de foot (…) Il est vrai que son transfert au Real est un flop monumental. Est-ce qu'il a encore envie de se faire un peu mal ou est-ce qu'il va aller aux USA courir le cacheton sans trop faire d'efforts ? S'il revenait au LOSC, ce serait une grande nouvelle pour le club du Nord et, pour lui, ça voudrait dire qu'il a encore envie... »