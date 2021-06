LOSC – Mercato : en plus de Galtier, Létang évoque un autre nœud d'incertitude

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

S'il est actuellement très occupé à régler l'avenir de Christophe Galtier au LOSC, Olivier Létang n'a pas non plus de perspectives très claires concernant l'effectif des Champions de France. Si certains joueurs seront retenus (Botman) à moins d'offres indécentes, d'autres naviguent entre deux eaux. C'est notamment le cas de Renato Sanches (23 ans), au club depuis deux saisons et sous contrat jusqu'en juin 2023.

« Renato Sanches lillois l'an prochain ? Nous verrons »

Brillant à l'Euro avec le Portugal, l'ancien joueur du Bayern Munich n'a pas encore vu son cas tranché par la nouvelle direction. Alors que plusieurs grands clubs, notamment anglais, sont venus aux renseignements, Olivier Létang s'est voulu évasif quant à la suite de la carrière lilloise de Renato.

« C’est un joueur plus mature et un homme plus mature. Il a amélioré son football. Il y a déjà des clubs intéressés, car nous avons eu une discussion récente. Mais tout le monde doit être d’accord pour qu’un transfert se produise. Je ne sais pas si Renato restera avec nous ou non. Pas encore. Nous verrons. En tant que joueur de haut niveau, il est logique que vous ayez des clubs de haut niveau qui s’intéressent à lui. Nous avons eu une discussion avec Renato et il est heureux de rester. D’un autre côté, s’il y a une très bonne opportunité pour lui d’aller dans un club de haut niveau, nous avons convenu que nous devrions discuter le moment venu » , a expliqué le président délégué des Dogues.