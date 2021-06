LOSC - Mercato : excédé par Galtier, Létang prépare une étonnante revanche

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Christophe Galtier devrait bientôt être l’entraîneur de l’OGC Nice. Lundi, RMC Sport a dévoilé la nouvelle en expliquant qu’Olivier Létang s’était résolu à laisser filer le coach des Dogues contre une indemnité oscillant entre 2 et 3 millions d’euros. Le président du LOSC n’a pas digéré la nouvelle et pourrait se venger au mercato.

Notamment avec les joueurs qui pourraient avoir une éventuelle envie d’aller voir ailleurs. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme ainsi que Sven Botman suscite de nombreuses convoitises, notamment de l'Atalanta Bergame. Le club italien aurait même déjà transmis une proposition.

« Le champion de France dément toutefois avoir reçu la moindre offre pour son joueur et ne serait de toute façon pas vendeur », fait savoir le quotidien sportif. Et pour cause, le LOSC, qui n'a pas formulé de prolongation à son capitaine José Fonte (37 ans), voudrait faire de Botman le leader de sa défense la saison prochaine. Une bonne manière de faire comprendre aussi que le champion de France garde des ambitions et n'est pas qu'une victime.

