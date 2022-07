LOSC - Mercato : Fonseca attend encore deux recrues, un nouveau départ officialisé

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Lors de la présentation ce mercredi de Rémy Cabella et Mohamed Bayo, Paulo Fonseca était également présent en conférence de presse. Le nouvel entraîneur du LOSC a notamment évoqué le mercato estival, annonçant qu'il attendait encore un latéral droit et un latéral gauche.

"On essaye de recruter un latéral droit et un latéral gauche"

"On essaye de recruter un profil de latéral droit et de latéral gauche. On a déjà Akim Zedadka et Gabriel Gudmundsson, ce sont des joueurs qui ont un profil plutôt offensif, on cherche des joueurs à vocation un peu plus défensive. On a l’intention de jouer à 4 derrière. On cherche un profil de défenseur latéral qui sera un peu plus défensif et peut-être un peu plus costaud aussi. On travaille ensemble avec la direction et je suis persuadé qu’on sera dans le temps pour le début de la saison", a confié le technicien portugais, qui a déjà enregistré les arrivées d'Akim Zedadka, Jonas Martin, Alexsandro, Rémy Cabella et Mohamed Bayo cet été.

Par ailleurs, le club lillois a officialisé ce jeudi le départ du défenseur central, Maxime Wackers, dont le contrat a été résilié.

[LIVE] : Le coach Fonseca fait le point sur la prépa' des Dogues ! https://t.co/ZIcrevE9J0 — LOSC (@losclive) July 20, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur