LOSC - Mercato : Fonseca et un ex du RC Lens arrivent, 7 M€ vont tomber !

Alors que le nom de Paulo Fonseca revient avec insistance pour prendre les rênes de l’équipe du LOSC, l’entraîneur portugais pourrait avoir une première recrue très rapidement après sa nomination. En effet, comme le précise Le Petit Lillois, l’arrivée d'Akim Zedadka (27 ans) chez les Dogues sera officialisée peu après l’annonce de Paulo Fonseca.

Le latéral droit, qui jouait à Clermont la saison passée et qui a déjà évolué sous le maillot du RC Lens, est pressenti depuis plusieurs semaines pour signer au LOSC. L’Algérien viendra remplacer Zeki Çelik, qui lui partira à l’AS Rome.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le club de la Louve serait confiant pour boucler l’arrivée de l’arrière droit cette semaine. Il rappelle que l’accord avec Lille porte sur un transfert de 7 M€. Le Turc devrait signer jusqu’en 2027 à Rome.

#ASRoma are confident to close Zeki #Celik's signing from #Lille this week. Offered to #LOSC €7M + a % on the future sale. Agreed personal terms with the turkish right-fullback for a contract until 2027 (€2M/year). #transfers