LOSC - Mercato : Fonseca fait passer un message à Létang

INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Il y a quelques années, France Football s'était interrogé sur la différence entre les entraîneurs français et portugais, les seconds s'exportant beaucoup mieux que les premiers. Au-delà du fait que les Lusitaniens sont mieux préparés à l'exil, plus forts tactiquement ou parlent plusieurs langues, il s'avère qu'ils bénéficiaient également d'un réseau important. Cela se vérifie avec Paulo Fonseca, dont les représentants, l'agence portugaise Empower Sports, se charge d'assurer la promotion et de faire passer des messages via les médias.

Ainsi, Foot Mercato assure aujourd'hui que l'entraîneur du LOSC est "très content de la réaction de joueurs et de la manière dont ils ont assimilé un style de jeu différent". Il a aussi aimé "le dynamisme de l’équipe offensivement et a été impressionné par l’attitude des joueurs". Cependant, il "espère des arrivées". Olivier Létang est donc prévenu : son entraîneur est satisfait pour le moment mais les choses pourraient changer à partir du 2 septembre si les Amadou Onana et autres Renato Sanches n'ont pas été remplacés...