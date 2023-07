LOSC - Mercato : Fonte confirme son départ, le remplaçant de Bamba trouvé ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après cinq années passées au LOSC, José Fonte quitte Lille. Libre depuis la fin de son contrat en juin, le Portugais ne sera pas prolongé. José Fonte n'oublie pas ses supporters et tient à les remercier, ainsi que le club, pour ces cinq saisons.

Dans son message, José Fonte tient à remercier le LOSC, les supporters et la ville. Le Portugais reste un fan du club auquel il a tant apporté et avec lequel il a vécu de belles saisons. José Fonte a notamment été champion de France avec le LOSC à l'issue de la saison 2020-2021. Selon L'Équipe, le défenseur portugais pourrait à présent retourner au pays et rejoindre le SC Braga.

Le remplaçant de Bamba trouvé ?

Dans le sens des arrivées, c'est Keito Nakamura qui devrait venir venir remplacer Jonathan Bamba, dont l'arrivée au Celta Vigo a été officialisée ce mardi. En effet, d’après les indiscrétions de l'insider Mohamed Toubache-Ter, le club lillois serait très chaud sur le dossier menant à l'ailier gauche de LASK. L’Eintracht Francfort serait le seul concurrent des Dogues dans ce dossier. Après Tiago Santos, Hákon Haraldsson et Nabil Bentaleb, dont l'arrivée ne devrait plus tarder à devenir officielle, Keito Nakamura pourrait donc devenir la quatrième recrue estivale du LOSC.

Nakamura & le LOSC: ça s’accélère très très fortement !!!



Olivier Létang est à fond sur le dossier.

Le joueur prend des renseignements sur le club.



Le seul concurrent de Lille sur ce dossier est Francfort.



Reims est out sur le dossier. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 17, 2023

