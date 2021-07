LOSC - Mercato : Galtier lâche ses vérités sur son départ

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Demain dans Nice Matin paraîtra la première longue interview de Christophe Galtier depuis qu'il a été nommé entraîneur de l'OGCN. Le champion de France était convaincu depuis longtemps de la nécessité de quitter le LOSC malgré le titre et de sa volonté de rejoindre les Aiglons. Mais les négociations ont mis beaucoup de temps à aboutir et ce n'est pas de sa faute mais plutôt celle d'Olivier Létang, à l'en croire.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de désinformation sur le montant des salaires, les prises de contact, etc. Mais je ne perds plus d’énergie à combattre ça. La société est ainsi. Si ça a été long, c’est parce qu’à Lille, on n’a pas accepté mon choix. On a pensé que la Ligue des champions allait changer la donne. Mais ma position était claire bien avant les contacts avec Nice. Je ne voulais pas faire une saison de plus au LOSC. J’aurais préféré que ça se termine différemment. »

"Je ne suis pas là pour le soleil et la plage": la première interview fleuve de Christophe Galtier depuis son arrivée à l'OGC Nice https://t.co/TtW3Wyhudk pic.twitter.com/LIL5Iyzv3i — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 13, 2021