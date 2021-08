LOSC - Mercato : Gourvennec ne lâche pas Kalimuendo et vise une pépite validée au RC Lens !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC n’a pas l’intention de lâcher ses dossiers. Olivier Létang, comme il en a pris l’habitude depuis son passage au PSG, n’a pas encore abdiqué pour Arnaud Kalimuendo (19 ans). L’attaquant du PSG s’est pourtant déjà mis d’accord avec le RC Lens mais l’officialisation commence à traîner dangereusement.

« Elle traîne l’officialisation de Kalimuendo, Ghisolfi veut l’arracher cette OA (sans conditions) ! Rien d’officiel pour le moment, précise le compte MSV Foot. Et contrairement à ce qui se dit, Lille est toujours bel et bien dans la course et reste une réelle menace tant que rien n’est signé. »

En parallèle du dossier Kalimuendo, Foot Mercato assure que le LOSC aurait activé la piste menant à Ismaël Doukouré. Le prometteur défenseur central de 18 ans de Valenciennes, qui a attiré l’œil de plusieurs clubs français dont le RC Strasbourg et le RC Lens, au début du mercato estival, fait l’objet de négociations sont en cours. Les Dogues pourraient par ailleurs perdre Cheikh Niasse (21 ans), courtisé par le Stade Brestois.

