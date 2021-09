LOSC - Mercato : Gourvennec reconnaît un regret

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Ce n'est pas forcément un cadeau qui a été fait à Jocelyn Gourvennec avec le poste d'entraîneur du LOSC. Car non seulement il succède à un Christophe Galtier très populaire, ayant réalisé l'exploit de mener les Dogues au titre de champion, mais il a en plus dû composer avec des caisses vides, ayant conduit à des départs importants. Dans L'Equipe du jour, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, même s'il a reconnu un léger regret.

"C'était une période difficile sur le plan économique. On a tenté des choses. Pour différentes raisons, on n'a pas pu concrétiser. J'aurais aimé un élément offensif d'expérience en plus. Mais je suis solidaire des décisions du club. Je comprends ses impératifs. Et je n'ai pas d'états d'âme."

Jocelyn Gourvennec dans @lequipe : « J’aurais aimé un élément offensif d’expérience en plus. Mais je suis solidaire des décisions du club. Je comprends ses impératifs. Et je n’ai pas d’états d’âme. (…) Pour différentes raisons, on n’a pas su concrétiser. » pic.twitter.com/nzIHmC09gZ — Breaking Dogues (@BreakingDogues) September 5, 2021