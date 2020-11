LOSC - Mercato : Ikoné a manqué un gros transfert en 2016

La Gazzetta dello Sport s'est penché sur jeudi sur le profil du LOSC, qui affronte ce soir l'AC Milan en Europa League. Le quotidien aux pages roses dresse un portrait d'autant plus flatteur des Dogues que Victor Osimhen, recruté 83 M€ cet été par le Napoli, réalise des premiers pas intéressants dans le Calcio. Pour La Gazzetta, le prochain Lillois à suivre se nomme Jonathan Ikoné. Qui aurait d'ailleurs pu évoluer dans le Calcio en 2016…

Le média milanais révèle qu'en 2016, la Juventus Turin avait approché Ikoné alors qu'il était encore au centre de formation du Paris Saint-Germain. Il avait fait une apparition en Champions League mais n'était pas encore très connu. Les Bianconeri, qui avaient réussi un gros coup en attirant Kingsley Coman deux ans plus tôt, avaient voulu rééditer la même performance. Ils avaient proposé 1,5 M€ au PSG.

Raté. Le club de la capitale espérait encore s'appuyer sur Ikoné à l'avenir. Il l'avait donc prêté à Montpellier en janvier 2017, où il a explosé pendant un an et demi avant d'être transféré au LOSC. Il en coûtera aujourd'hui au minimum 35 M€ à son futur acquéreur. C'est dans les cordes de la Juventus Turin mais pas certain que celle-ci revienne à la charge dans les prochaines années.

📰Gazzetta: Young Lille team and their factory of talents:

Milan's opponents, Lille, are unbeatable in the French ligue 1.

The team will focus on its attacking midfielder Jonathan Ikoné.

On the bench, there will be Timothy Weah, son of former Milan player George Weah. pic.twitter.com/4nkWQNcU5B