LOSC – Mercato : Ikoné va bien filer à la Fiorentina, les dessous de son transfert dévoilés

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Jonathan Ikoné du LOSC à la Fiorentina, cela va bien se faire. Le journaliste italien Fabrizio Romano le confirme. « C'est avancé, l'accord a été trouvé sur toutes les conditions », affirme-t-il. Avant de détailler ces conditions et d'annoncer un transfert de 15 M€, sur les bases d'un contrat de 5 ans. Le transfert prévoirait également un bonus de 10% sur une éventuelle plus value.

Jonathan Ikoné from Lille to Fiorentina, confirmed and here-we-go. The agreement has been reached on every detail, after advanced negotiation revealed last December 1. ⤵️🇫🇷 #Fiorentina



It’s just matter of paperworks to be signed.

€15m fee plus 10% future sale. 5 year contract. https://t.co/IHs7ZsQEYV