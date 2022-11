Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Auteur d'un très bon début de saison avec le LOSC (9 buts et 3 passes décisives en 15 matches de L1), Jonathan David aborde la Coupe du monde avec le vent en poupe. Ce mercredi soir, il affrontait la Belgique avec l'espoir de créer une surprise et l'ambition de permettre au Canada de sortir des poules pour la première fois de son histoire. Après quoi, il retournera à Lille, où il devrait vivre ses derniers mois. Car il fait peu de doutes qu'il quittera le Nord en fin de saison. A 22 ans et à deux années de la fin de son contrat, ce sera le meilleur moment pour toutes les parties.

Interrogé en conférence de presse sur son avenir, l'attaquant a évoqué ses préférences : "Chaque joueur veut jouer pour un grand club dans sa vie. Ce sont deux championnats différents (la Premier League et la Liga) mais je pense que je peux m’adapter aux deux. L’expérience acquise en France m’aidera beaucoup si je dois m’adapter à un autre endroit beaucoup plus rapidement. Donc oui, je pense que les deux ligues me conviennent". Ce qui écarte la Bundesliga, donc le Bayern Munich, pourtant très chaud pour le recruter...